Senac inaugura nova unidade de educação profissional em Itabaiana 

Numa solenidade prestigiada pela população, autoridades, políticos, conselheiros, gerentes e colaboradores, o Senac Sergipe entregou na noite de segunda-feira, 25, o novo prédio do Centro de Educação Profissional (CEP) Aloísio dos Santos, em Itabaiana. Os convidados foram recepcionados pela Banda Sinfônica da Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, grupo mais antigo da instituição, sob a regência do Maestro Valtenio Alves.

A noite contou com muitos agradecimentos, homenagens e parabéns ao Sistema Fecomércio-Sesc-Senac pelo empreendimento que vai profissionalizar os moradores de Itabaiana e demais municípios da região Agreste do Estado.

“Tudo que o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac faz é de excelência. E quero agradecer ao presidente da CNC Roberto Tadros e ao diretor do Departamento Nacional, Marcos Vinícius pela confiança, e ao diretor Regional do Senac, Marcos Sales, por ter acompanhado toda essa obra desde que assumimos. Era uma construção que estava parada por alguns entraves e hoje está pronta e sendo entregue para a população do Agreste sergipano. Essa unidade tem ambiente moderno e equipamentos com tecnologia de ponta, como o boneco realístico para melhor preparar os alunos dos cursos de saúde. O Senac é a única escola técnica do Estado a ter um desses. É um orgulho para todos os integrantes do Sistema S, diretoria e conselheiros, entregar esse prédio moderno e acessível”, destacou o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade.

“O orgulho não é só meu, mas acho que é de todos os itabaianenses. Agradecer primeiramente a Deus, e ao senador Laércio Oliveira, por ter a iniciativa de fazer essa grande obra, concluída agora por Marcos Andrade. E nós itabaianenses somos privilegiados porque este, provavelmente, é um dos prédios mais modernos do Senac’s do Brasil. É uma honra e orgulho ver o sistema entregar uma obra dessa ao nosso povo”, salientou o conselheiro do Senac e presidente da Federação da Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDLs), Edivaldo Cunha, que é natural de Itabaiana.

O sentimento de orgulho também contagia quem integra a equipe de colaboradores do CEP Aloísio dos Santos.

“Esse está sendo um momento incrível e ímpar na minha vida e tenho certeza que também nas dos demais instrutores, por estarmos recebendo um prédio deste nível e com todo esse suporte. O Senac de Itabaiana é a primeira instituição que vai oferecer curso técnico na área de saúde aqui da cidade, contando com um boneco realístico. É um suporte de aprendizado muito grande para todos os alunos e que sem sombra de dúvida vai fazer um diferencial tremendo na vida desses futuros profissionais”, destacou o enfermeiro e instrutor de Saúde, Me. Thiago Santos.

Com 26 anos de Senac, a gerente da unidade, Maria Isabel de Assis Lima, se dividia entre as lágrimas e os sorrisos ao ver o prédio sendo entregue, acessível e com equipamentos modernos.

“O prédio antigo atendia às necessidades da comunidade, quando o Senac foi fundado aqui, há quase 30 anos, mas já não comportava a demanda que temos hoje. A partir de agora, com esse novo prédio, vamos atender às expectativas atuais, numa sede ampla, ambientes modernos, com acessibilidade, elevadores e com equipamentos modernos. Temos laboratórios de informática, de gastronomia, de moda, de beleza e de saúde, todos equipados com o que há de mais moderno, para atender bem os nossos alunos. Estou muito emocionada e grata ao senador Laércio, que começou essa obra e agora Marcos Andrade e Marcos Sales que finalizaram e agora estamos entregando à comunidade”.

“Ficamos cada vez mais encantados com o Sistema Fecomércio, nesta noite, em especial com o Senac, com a entrega desse equipamento moderníssimo à sociedade itabaianense e as cidades adjacentes. Está de parabéns toda a diretoria e a equipe da instituição, por essa escola, que tenho certeza de que vai profissionalizar quem mora nessa região”, parabenizou o vice-presidente da Fecomércio, Alex Garcez.

“É extremamente gratificante, e mais do que isso, é contagiante. Andando pelos corredores, dá vontade de voltar para a sala de aula, porque a unidade conta com equipamentos de primeiríssima geração, é o que existe de mais inovador atualmente. Estamos com um Senac de primeiro mundo e com certeza nós temos hoje a melhor escola profissionalizante do estado de Sergipe. Faz parte da missão do Senac incluir e inovar, e tudo que fazemos é para transformar vidas. Agradecemos ao presidente da CNC, Roberto Tadros, e ao nosso presidente, Marcos Andrade, pelo investimento de R$ 17,3 milhões, na nova unidade do Senac de Itabaiana”, declarou o diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

Representando o governador Fábio Mitidieri, o secretário do Trabalho Jorge Teles ressaltou o trabalho desenvolvido pelo Senac, na profissionalização da população.

“Hoje é um dia de muita alegria para Itabaiana e toda região Agreste. Uma nova sede do Senac, que vem fazendo um papel importante no Estado, na qualificação de mão de obra, na oferta de cursos profissionalizantes de acordo com a necessidade do mercado. Quando temos um investimento dessa magnitude, a entrega de um equipamento moderno, com toda a estrutura para atender as áreas da saúde, de beleza, do comércio, com uma diversidade de cerca de 250 tipos de cursos, percebemos o compromisso do Senac em colocar mão de obra qualificada no mercado, neste momento em que Sergipe está fomentando o desenvolvimento de novos negócios”.

“Esta é a segunda obra que o Sistema S entrega aqui em Itabaiana, na nossa gestão. O Senac hoje entrega essa belíssima obra, muito importante para capacitar as pessoas que moram em Itabaiana e em toda a região do Agreste. Se aqui já temos uma mão de obra que é motivo de orgulho para os itabaianenses, imagine com a capacitação aqui do Senac. Só temos que agradecer ao presidente Marcos Andrade por dar esse presente aos moradores desta região”, enfatizou o prefeito de Itabaiana, Adailton Souza.

“Muito orgulho em saber que nós acertamos e votar em Laércio Oliveira para senador, pois é um homem que faz muito por Sergipe. Já fez muito isso no Sertão sergipano e vem agora para o Agreste. Essa é uma obra valiosa, pois vai qualificar quem mora aqui nessa região. O povo de Itabaiana é muito grato”, disse o deputado estadual e itabaianense, Luciano Bispo.

As autoridades presentes foram convidadas para acompanhar a entrega oficial e descerramento da placa de inauguração da obra. A noite contou ainda com homenagens feitas ao senador Laércio Oliveira, ao conselheiro do Senac, Raimundo dos Santos; ao diretor Regional do Senac, Marcos Sales, e ao presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade. Cada um recebeu uma réplica menor da placa de inauguração do novo prédio.

Estrutura encanta prefeitos

“Sou filho desta terra e vim prestigiar a entrega dessa belíssima obra, a convite de Marcos Andrade e de Marcos Sales, que vai beneficiar a população de toda essa região, com educação profissional para atender as demandas daqui. E já estamos aguardando a unidade Senac em Estância. Já temos um compromisso firmado, para a construção de uma escola profissionalizante no Senac em Estância, cuja área já foi doada e ainda este ano iniciaremos a obra”, declarou o prefeito de Estância, Gilson Andrade.

“Prestigiar a entrega dessa obra do Senac é um privilégio, pois o Senac é quem prestigia as pessoas, o povo sergipano. É uma escola profissionalizante que todo mundo quer, inclusive lá em Santana do São Francisco. Gostaria muito que o Senac pudesse ter unidade em todos os municípios sergipanos e do Brasil, pela qualidade do serviço que presta e por tudo que faz pelo brasileiro”, afirmou o prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz.

“É uma satisfação estar aqui nesta noite, na inauguração deste novo prédio do Centro de Educação Profissional do Senac em Itabaiana, que vai dar ainda mais qualidade ao ensino profissionalizante aqui em Itabaiana e toda essa região. Estamos presentes afirmando que nós de Tobias Barreto, estamos sonhando com a construção da nova unidade lá no nosso município”, afirmou o prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino.

Senac SE