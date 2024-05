Senac e Secom de Sergipe dialogam sobre convênio para estágios de alunos de Rádio e TV

Senac e Secom de Sergipe dialogam sobre convênio para estágios de alunos de Rádio e TVO diretor Regional do Senac Sergipe, Marcos Sales, recebeu a visita do secretário de Estado da Comunicação, Cleon Menezes, e do coordenador de Comunicação – Rádio, Eli Augusto. O encontro foi para tratar sobre a oferta de estágio na área de comunicação, para alunos do curso Técnico em Rádio e TV.

A reunião, que contou com a participação do diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto; da gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares, do gerente do Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju, Antônio Santana, da gerente do Núcleo Pedagógico (NPED), Flávia Regina Ribeiro Moura, da coordenadora pedagógica, Yluska Ribeiro e da gerente de Comunicação, Amália Roeder, foi considerada muito produtiva pelo secretário de Comunicação.

“Estamos nos aproximando mais uma vez do Senac, que é um grande parceiro do Governo de Sergipe, e agora para que possamos fomentar o mercado da comunicação, tanto com capacitação profissional como também com a inclusão de novos profissionais do mercado. O estágio é uma oportunidade para que profissionais cheguem qualificados, melhorando o nível e valorizando ainda mais a área da comunicação”.

Cleon Menezes complementou que ouvir a equipe do Senac foi importante para afunilar a proposta de convênio entre a Secom e a instituição de educação profissional.

“Este foi um primeiro passo e vamos agora para as demais etapas para que possamos materializar esse convênio da melhor forma possível, e consigamos trazer esses novos profissionais para o mercado e que eles sejam bem recebidos pelo Governo de Sergipe. O Senac é referência no que faz, uma instituição que há mais de 75 anos forma grandes profissionais. Sou fruto do Senac e sabemos que onde Senac está envolvido, tudo dá certo”, enfatizou.

Para o diretor Regional do Senac, Marcos Sales, esta é mais uma parceria que beneficiará os alunos da instituição.

“A solicitação da Secretaria de Comunicação do Governo mostra que o trabalho que desenvolvemos é referência para o mercado. Toda a nossa equipe pedagógica está envolvida em oferecer cursos com conteúdos atualizados, atendendo às demandas de cada setor, neste caso em específico, da comunicação, preparando com excelência os nossos alunos”, afirmou.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE