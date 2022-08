Durante evento, Bolsonaro diz que mundo inteiro está interessado em nós

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira, que o mundo está interessado no Brasil. “Não somos mais o Brasil do futuro. Somos o Brasil do presente. O mundo inteiro está interessado em nós. Temos riquezas naturais, povo acolhedor e produtores rurais”, disse ele na abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, evento promovido pela Associação Brasileira de Proteína Animal.

O presidente voltou a dizer que nenhum outro governo enfrentou o que seu governo enfrentou, citando a pandemia, a seca e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Bolsonaro voltou a falar que tudo que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, “está sendo cumprido”.

“Quando vimos que podia faltar fertilizantes, mesmo com o mundo contra nossa visita, fomos à Rússia em fevereiro. Tudo que foi conversado com Putin está sendo cumprido. Os fertilizantes estão chegando”, afirmou.

O presidente disse que a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, em encontro recente, lhe disse que sem o Brasil o mundo passa fome. “Olha a nossa importância. Olha aonde vocês chegaram produzindo cada vez mais com tecnologia. O trabalho do chefe do executivo com setor como o de vocês é não atrapalhar”, finalizou.