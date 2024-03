Altas temperaturas e chuva acima da média marcam o início do outono em Sergipe

Nesta quarta-feira (20) começou o outono e, em Sergipe, a estação será marcada por altas temperaturas e chuva acima da média no litoral, segundo a Gerência de Meteorologia e Mudança do Clima da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). A estação segue até o dia 21 de junho.

Segundo a Semac, parte das instabilidades climáticas serão provocadas pelo fenômeno do El Niño, que atua de forma mais significativa nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

“O fenômeno deve entrar na neutralidade climática agora no outono, causando aumento das chuvas no Nordeste, por conta também do oceano que está muito quente, favorecendo as instabilidades e sistemas meteorológicos no estado, gerando chuvas expressivas”, explicou a meteorologista Wanda Tathyana sobre o El Niño.

Por Redação do Portal A8SE