Chega no Home Center Ferreira Costa A Exposição de Artes Metálicas produzidas com Sucata – OXI-METALMORPHOS – do artista Dom Pepe

Até amanhã (21) está acontecendo no Mall do Home Center Ferreira Costa das 08h às 21h, a Exposição de Artes Metálicas produzidas com Sucata: “OXI-METALMORPHOS” do artista Dom Pepe. A exposição teve como ponto de partida a comemoração dos 169 anos de Aracaju, celebrando as belezas e riquezas e históricas e culturais da cidade.

Com a curadoria de John Fitzgerald foram selecionadas 20 obras que contemplam o passado e o presente da capital sergipana, homenageando parte da história da cidade até o atual momento, promovendo assim uma singela manifestação de apreço por nossa cidade.

São obras exclusivas, que se somam à poética do cotidiano, apresentam a essência aracajuana e remontam paisagens, cenas, imagens, ações, reflexões e pensamentos, fazendo desse conjunto expográfico e proposta curatorial uma experiência única, que deve ser apreciada não na superficialidade, e sim na sua profundidade (a começar pela organização do espaço expositivo, cujo desenho nos remete ao desenho urbano da cidade – que é um Tabuleiro de Xadrez – no intento de deixar evidente que Aracaju foi uma das primeiras capitais brasileiras a ser planejada).

Na seleção das obras escolhidas para essa mostra estão presentes desde esculturas que preservam a nossa memória, como o Cacique Serigy, bem como obras cuja história está fortemente relacionada à da cidade de São Cristóvão. (É o caso das esculturas do Cristo e do Cruzeiro – uma clara homenagem a antiga capital de Sergipe).

Fazendo referência à transferência da capital, temos a obra Moenda, representando a pressão econômica que direcionou o eixo do vale do Vaza-Barris para o vale do Cotinguiba. Nesse ínterim estão presentes também esculturas que tematizam o início da industrialização e desenvolvimento da antiga Província (desde o início da formação do Distrito), com as esculturas Pescador, Eletricista e Locomotiva, abordando assim a questão da modernização.

Com a premissa e o intuito de valorizar as belezas da capital, temos ainda um conjunto de obras que evidenciam a Fauna, com a escultura do Beija-flor; um pouco da Cultura, com as esculturas Trio pé de serra e Cangaceiro (mostrando o nosso forró e quadrilhas juninas); bem como o Turismo, que ficou por conta das esculturas que remetem a nossa Orla, como o Farol da Marinha e a Tartaruga Marinha, (em alusão ao oceanário); além da nossa Culinária, com as esculturas Robalo e Carangueijo Uçá; da Mobilidade Urbana, com o Fusca e a moto Brasileirinha e finalizando com as obras

que fazem um reporte à Capital Brasileira da Qualidade de Vida, nas esculturas Casal no balanço e Casal relax curtindo as nossas praias.

Completando todo esse protagonismo temático, não posso deixar de mencionar o belo Cavalo Marinho, um dos símbolos presentes em nosso brasão e a escultura em homenagem aos entusiastas, que valorizam a arte e experiência prazerosa de apreciar um bom Café, ou um chá (alguns irão recordar de um dos locais preferidos dos aracajuanos desde 1940), em uma boa companhia e apreciando boas obras de arte cujo valor é determinado por uma série de detalhes e motivos distintos, que não seguem um rito específico, mas resumem emoções, histórias, sentimentos e cultura.

É importante lembrar que embora o projeto para a realização dessa exposição tenha sido a ideia de homenagear nossa bela capital, as inúmeras obras do acervo de Dom Pepe (ricas e variadas, em temas e coleções) estão sempre ancoradas dentro do mesmo contexto: arte com sustentabilidade! Dom Pepe, que há anos vem desenvolvendo um trabalho que discute, de forma ampliada, uma reflexão profunda sobre essas questões sociais, políticas e ambientais vêm, a cada Exposição, inspirando o público sobre tais questões e incentivando sobretudo mudanças de comportamento em relação ao ambiente em que vivemos. Cada obra do seu rico acervo revela a dedicação do artista e a profundidade em unir a criatividade artística com a responsabilidade ambiental.

