Senac oferta cursos gratuitos de capacitação no município de Pinhão

O Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac Sergipe, em Lagarto, firmou convênio com a Prefeitura de Pinhão, para a oferta de seis capacitações no município. As aulas, iniciadas ainda em julho, prosseguem até outubro, dependendo da carga horária de cada curso. As aulas acontecem nos períodos da tarde e noite, em escolas e unidades produtivas do município.

A secretária da Assistência e Desenvolvimento Social de Pinhão, Ana Conceição Fontes da Silva Oliveira, destacou a importância da participação de cada aluno no curso que escolheu fazer.

“O desenvolvimento e o aprendizado dependem de cada um de vocês, e quero agradecer por estarem aqui, buscando melhorias. É uma satisfação estar oferecendo essas capacitações em parceria com o Senac. E tanto a prefeitura quanto o Senac estão disponíveis para vocês, para ouvirem e fazerem o melhor para que aproveitem todo o conteúdo passado pelos instrutores durante as aulas”.

“Há três anos nós estamos proporcionando a nossa população, uma variedade de cursos profissionalizantes, para que os nossos munícipes se preparem para o mercado de trabalho. São oportunidades para que novas portas de emprego se abram para eles, com a certificação do Senac, cujos cursos são excelentes, ministrados por instrutores capacitados”, ressaltou a secretária municipal.

Cursos

Os cursos são de Cuidador Infantil, duas turmas de Informática Básica – Sistemas Operacionais e MS Office, Aperfeiçoamento em Corte e Costura, Básico de Corte de Cabelo e Escova, e Práticas de Trabalho da Manicure e Pedicure.

Foram ofertadas 70 vagas, com cargas horárias que variam entre 70 horas e 160 horas/aula, dependendo da capacitação, sendo parte delas por meio de convênio e as demais, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

A gerente do CEP de Lagarto, Yasmim Medeiros, destacou a acolhida da secretária e a preocupação do município de capacitar a população.

“Essa parceria é fundamental, com Pinhão e outros municípios sergipanos, para levarmos cursos para lugares onde a população necessita de mais oportunidades. As pessoas conseguem se profissionalizar e mudar o futuro delas. A administração tem essa visão e somos sempre bem acolhidos. É objetivo do Senac estar presente em todas as cidades, qualificando pessoas para o mercado de trabalho”.

Senac |SE