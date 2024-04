Qualificação: mulheres em situação de vulnerabilidade se tornam empreendedoras

O encerramento da última turma do curso de ovos de Páscoa, oferecido para mulheres em situação de vulnerabilidade social, em parceria com a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe e Secretaria do Trabalho aconteceu na tarde de sexta-feira, 5. Quatro turmas fizeram o curso na Fábrica de Chocolate, dentro da Vila da Páscoa montado pelo Governo do Estado, nos Lagos da Orla da Atalaia.

As aulas da última turma, formada por mulheres de Laranjeiras, aconteceram na carreta escola de gastronomia do Senac. A finalização foi prestigiada pelo vice-presidente da Fecomércio, Alex Garcez.

“Quero parabenizar todas essas mulheres que vieram se profissionalizar, aprenderam a fazer produtos diferenciados de confeitaria de Páscoa, que vão poder inovar e ter lucratividade o ano todo, com o que aprenderam com a instrutora Edivane Teles. E parabenizar a juíza Jumara Porto e o prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala, por essa importante parceria que beneficiou essas mulheres”, enfatizou Alex Garcez.

Ao todo, 55 mulheres foram capacitadas por meio desta parceria entre o Senac, Tribunal de Justiça e Secretaria do Trabalho do Estado.

“Nos unimos para criar oportunidade e expectativa para essas mulheres terem uma renda e independência financeira. Elas aprenderam como produzir ovos de chocolate de qualidade e diferenciados e as mulheres de Laranjeiras tiveram uma boa lucratividade, pois receberam um pedido de mil ovos de Páscoa. E agora, elas vão fazer o curso do Programa de Alimento Seguro, o PAS, para manipularem os alimentos com segurança e higiene”, informou o diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto.

A marisqueira e garçonete Maria Regiane Oliveira Barbosa, 39 anos, era só agradecimento pelo que aprendeu a fazer durante o curso.

“Cheguei aqui através da Casa Rosa, que atende mulheres em Laranjeiras e fiquei encantada com o que aprendi a fazer com chocolate com a instrutora Edivane. Um produto que podemos ter renda o ano todo. Já fiz curso de garçom no Senac, já estou trabalhando e sempre que posso, vou aprendendo mais. Só tenho que agradecer pela oportunidade, ao prefeito, ao Senac, a doutora Jumara”.

“Foi muito importante esse curso para as nossas mulheres, que ficaram encantadas e felizes com o que aprenderam, porque incentivou ao empreendedorismo. A mulher tem que ser independente, ter o seu próprio dinheiro, e nós só temos a agradecer ao Senac por essa oportunidade e a doutora Jumara Porto, do Tribunal de Justiça”, ressaltou Sandra Lúcia, coordenadora da Casa Rosa de Laranjeiras.

“Costumamos dizer que é uma experiência indescritível, mas na verdade sabemos exatamente o que sentimos, que essas mulheres têm muita força e que podem, sim, conseguir novas oportunidades com coisas tão simples como foi essa capacitação. Elas aprenderam a fazer ovos de Páscoa, mas se capacitaram a trabalhar com chocolate, então vão poder trabalhar todo ano e isso pode representar uma virada de chave na vida”, declarou Edivane Teles.

“Percebemos que foi uma capacitação muito importante para elas, porque são mulheres vulneráveis, muitas dependentes de maridos, sofrem violência e não têm emprego. O curso possibilitou que elas pudessem ter um meio de ganhar dinheiro e ter uma vida digna”, disse o gerente do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT), José Américo Siqueira.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

