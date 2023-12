Senac Sergipe entrega mais de 120 certificados de conclusão de cursos em São Cristóvão

Alunos de cursos ofertados pela Unidade Móvel (UM) do Senac Sergipe por meio de convênio com a Prefeitura de São Cristóvão, receberam os certificados de conclusão na manhã de quinta-feira, 14. Foram abertas 170 vagas para qualificação profissional, com um total de 123 pessoas concluindo a formação nos cursos de Embalagens Artesanais; Qualidade no atendimento; Boas Práticas para Empreendedores; Excelência em Vendas; Auxiliar de Cozinha; e Geléias, Doces e Compotas Regionais.

A solenidade de entrega aconteceu no Paço Municipal, contando com a presença dos concludentes, familiares e autoridades.

“Somente este ano, essa parceria com o Senac garantiu a realização de 13 cursos diferentes, capacitando 280 moradores de diversas localidades do município. São qualificações com o selo do Senac, que é referência enquanto empresa formadora para o mercado de trabalho”, pontuou a diretora Municipal do Trabalho de São Cristóvão, Neusa Malheiros.

“Foi uma oportunidade muito boa, para mim e os demais alunos. Quero agradecer em nome de todos, aos instrutores do Senac, que sempre se dedicam a nos ensinar com paciência e da melhor forma possível, e aos que fazem parte da gestão do município, pela oportunidade”, enfatizou Marcelo Matias dos Santos, que finalizou o curso de Geleias, Doces e Compotas Regionais.

De acordo com o diretor Regional do Senac-SE, Marcos Sales, o ano de 2023 foi um marco na instituição.

“Este ano, nós levamos para todos os municípios sergipanos, cursos e capacitações. É a primeira vez que isso acontece na história. E das 75 cidades, 49 estão sob a responsabilidade da Unidade Móvel (UM), que tem como gerente Edson Araújo. Quero agradecer a ele, pelo empenho, e dizer que a missão do Senac será ampliada em 2024”, afirmou.

O gerente da UM, Edson Araújo, destacou o trabalho de toda a equipe do Senac, em especial aos instrutores.

“Estamos aqui para a entrega de certificados hoje, mas quem sempre está com os alunos todos os dias são os instrutores. Eles nos representam em sala de aula e passam os conhecimentos para nossos alunos. Isso faz a diferença na vida deles, que batem as asas e têm a oportunidade de ter uma vida mais digna”.

“Quero parabenizar todos os alunos e destacar que São Cristóvão nunca capacitou tantos profissionais como este ano. O prefeito Marcos Santana me deu o desafio de cuidar do desenvolvimento econômico do nosso município. E nós sempre observamos a necessidade da mão de obra qualificada, assim como a demanda de emprego da nossa população, buscando oferecer qualificações que são necessárias para o desenvolvimento dos moradores e do nosso município”, concluiu o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Cristóvão, Josenito Oliveira.