‘OESTE SEM FILTRO’ REÚNE AUGUSTO NUNES, ANA PAULA E GUILHERME FIUZA

OESTE SEM FILTRO REÚNE AUGUSTO NUNES, ANA PAULA E GUILHERME FIÚZA; REVISTA OESTE

Com estreia marcada para 23 de novembro, o programa será transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 17h45 às 19h30

Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e Guilherme Fiuza voltarão ao vídeo, agora em Oeste. O trio, que participou por mais de dois anos do programa Os Pingos nos Is, estará reunido no Oeste Sem Filtro, a partir de 23 de novembro.

Transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 17h45 às 19h30, o programa comentará os principais assuntos do dia. Embora política e economia sejam os carros-chefe, não faltará espaço para esporte, educação, saúde, cultura e temas internacionais.

Com apresentação de Paula Leal, editora do site de Oeste, a novidade contará com a participação de convidados especiais. “É uma honra apresentar um programa com as opiniões do melhor trio de comentaristas do Brasil”, diz Paula.

“Os espectadores podem esperar comentários feitos com total liberdade, sem nenhuma espécie de censura”, afirma Nunes. “Essa foi uma das características dos Pingos nos Is e será a nossa marca.”

