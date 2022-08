Live com Bolsonaro bate recorde e tem quase o dobro de visualizações de Lula

Pelas redes sociais, o mandatário comemorou o número de acessos

Em entrevista ao Flow Podcast nesta segunda feira (08), a live com o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi acompanhada ao vivo por mais de 550 mil pessoas e bateu o recorde do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no PodPah, em dezembro de 2021, vista em tempo real por cerca de 290 mil espectadores.

Exibida no mesmo horário da live semanal do presidente, a entrevista com o petista havia sido a mais assistida em tempo real pela audiência do podcast no YouTube, enquanto a tradicional de Bolsonaro, às quintas-feiras, marcava 8.877 visualizações ao vivo. Além de quebrar o recorde de Lula, o “Flow” dessa segunda-feira deixou para trás a entrevista de Mano Brown no “Podpah”, que reuniu mais de 330 mil espectadores simultâneos. Pelas redes sociais, o mandatário comemorou o número de acessos. “Ultrapassamos a Beonce [sic]. Obrigado a todos”, escreveu Bolsonaro. Em mais de 5 horas de participação no Flow, o presidente repetiu notícias falsas e renovou ataques ao sistema eleitoral.

– Ultrapassamos Beonce. Obrigado a todos! 👍. pic.twitter.com/6rUCl6akW8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 9, 2022