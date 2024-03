Cacique Chá apresenta cardápio especial até 22 de março

Em comemoração aos 169 anos de Aracaju e ao nono aniversário de reinauguração do Cacique Chá, a equipe do Restaurante Escola preparou um cardápio especial e exclusivo para o período, carregado de sergipanidade, sem esquecer da alta gastronomia. São oito pratos que estarão com preços promocionais de 18 a 22 de março, contemplando inclusive opções veganas, quem não abre mão de um bom risoto ou ama comer um bom marisco.

“O cardápio foi pensado pela equipe do Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá, para que os clientes possam saborear pratos da alta gastronomia, com um toque bem regional. Depois de pensarmos, submetemos a avaliação da comissão de gastronomia do Senac, formada pela nutricionista, a coordenadora dos cursos de Gastronomia, o chef supervisor e o gerente do Centro de Gastronomia e Turismo, para validação, elaboração da ficha técnica e precificação”, informou o gerente do restaurante, Alberto Correia.

Ele chama atenção para um deles, cujos ingredientes representam toda a regionalidade culinária.

“Pensamos minuciosamente com toda a equipe do Cacique Chá no baião de mariscada, que servirá duas pessoas e terá como acompanhamentos o feijão fradinho, chips de banana da terra, arroz branco e vinagrete de maracujá. A expectativa é que esse conjunto agrade a clientela”.

Faz parte do cardápio especial de aniversário, pratos veganos, vegetarianos, risoto e massas, com preços que variam de R$ 32 a R$ 60. Os clientes podem conferir cada prato, seus acompanhamentos e preços, no portal do Senac Sergipe / https://www.se.senac.br/wp-content/uploads/2024/03/Menu-Aniversario.pdf

“Após esse período, esses oito pratos serão incorporados ao cardápio do Cacique Chá, a partir de abril, que passará por uma reformulação, e cada um deles terá a precificação feita com base na ficha técnica”, finalizou Alberto Correia.

Cacique Chá

Depois de alguns anos fechado, o restaurante Cacique Chá foi reinaugurado dentro das comemorações do aniversário de 160 anos da capital sergipana, na tarde do dia 17 de março de 2015.

Restaurado pelo Governo do Estado, o estabelecimento foi reinaugurado sob o comando do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. Foi um verdadeiro resgate de um dos mais importantes estabelecimentos gastronômicos da cidade, ponto de encontro de políticos, pensadores e artistas renomados desde a sua inauguração, em 24 de outubro de 1949.

Além da história cultural, preservada pelo Memorial Jenner Augusto, o ambiente pedagógico do Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá voltou a ser frequentado por quem aprecia a boa gastronomia.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe.

