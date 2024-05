Senac dialoga com a SEPM sobre parceria para capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social

O diretor de Educação Profissional do Senac, Adalberto Trindade de Souto, recebeu a secretária de Política para as Mulheres, Danielle Garcia, para tratar de uma parceria para oferecer capacitações para mulheres vulneráveis, assistidas pelo órgão público.

“Estamos fechando uma parceria importantíssima que é a acolhida dessas mulheres que atendemos na secretaria, em situação de vulnerabilidade social, em situação de violência e que precisam de capacitações para romper o ciclo da violência. E nesse sentido, nada melhor do que o setor terciário, o Senac, para nos ajudar a mudar esse quadro”, destacou Danielle Garcia.

Ainda de acordo com Danielle, ao concluírem os cursos, a secretaria buscará meios para inserir essas mulheres no mercado de trabalho. “O Diretor de Educação do Senac, nos apresentou a perspectiva de conseguirmos também cursos gratuitos, por meio do Programa Senac de Gratuidade, abrangendo essas mulheres que sobrevivem com até R$ 218 de renda per capita, que são extremamente vulnerabilizadas socialmente e que ficarão muito contentes por estarem contempladas nessas capacitações oferecidas pela instituição”.

Segundo o diretor de Educação Profissional, Adalberto Souto, em um primeiro momento, serão disponibilizados cursos nas áreas de beleza e de moda em convênio com a Secretaria da Mulher, conforme foi solicitado.

“As capacitações estão previstas para iniciar na segunda quinzena de maio, assim que forem fechadas as demandas pelo órgão, para fazermos a matrículas e o cadastro das participantes. Vamos começar por Aracaju, mas também ofereceremos no interior, por meio desta parceria”, destacou Adalberto Trindade de Souto.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE