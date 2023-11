Práticas do mercado imobiliário serão temas de workshop em Aracaju

Aracaju receberá no dia 25 de novembro o 1º Workshop de Práticas do Mercado Imobiliário. O evento, que é uma realização da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) e da Alfama Cursos, acontecerá no Real Classic Hotel.

O objetivo do evento é impulsionar o mercado imobiliário, promovendo a troca de conhecimento, networking e gerando oportunidades de negócios entre profissionais experientes e altamente qualificados. O workshop também visa estimular o crescimento sustentável e a inovação neste setor fundamental da economia.

Entre os temas abordados no evento estão a elaboração de contratos de compra e venda, a segurança jurídica nos negócios imobiliários e a captação de clientes na internet. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do perfil da Alfama Cursos no Instagram ou do WhatsApp (79) 99833 1307.

Palestras

Durante o evento, as seguintes palestras serão realizadas:

– Como elaborar seu contrato de compra e venda – Petrus Mendonça (Professor de Direito e advogado imobiliarista)

– Segurança jurídica nos negócios imobiliários – Pedro Celestino (Mestre em Direitos e especialista em Direito Imobiliário)

– Destrave na hora de gravar – Danielle Ferreira (Jornalista, apresentadora, coach e terapeuta)

– Como captar clientes na internet – Alessandro Galm (Técnico e graduado em TI & Marketing

– CRM – Gestão do Lead – Fábio Garcez (Empreendedor – apaixonado por vendas e Tecnologia)

SERVIÇO

1º Workshop de Práticas do Mercado Imobiliário

Data: 25/11

Horário: 8h às 18h

Local: Real Classic Hotel (Avenida Av. Santos Dumont, S/N – Coroa do Meio)

Informações e inscrições: (79) 99833 1307