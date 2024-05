Fla atropela Bolívar, espanta crise e encaminha classificação na Libertadores

Que tensão que nada! O Flamengo entrou em campo, na noite desta quarta-feira, jogando a sobrevivência na Libertadores, mas transformou a pressão em agressividade para cima do Bolívar. Quando a bola rolou, o Rubro-Negro foi soberano, não deu a menor chance para o adversário e, de maneira imponente, goleou por 4 a 0.

Com o resultado, o time comandado por Tite chega a sete pontos, pula para vice-liderança do Grupo E e necessita apenas de uma vitória simples, mais uma vez em casa, diante do já eliminado Millonarios para se garantir nas oitavas de final. Agressividade rubro-negra Desde o apito inicial, o Fla deu mostras de que não sairia do Maracanã com outro resultado que não a vitória. Antes do primeiro giro no ponteiro, em uma belíssima jogada coletiva, Cebolinha levou ao fundo pela esquerda e cruzou para Gerson, que, livre, estufou as redes do Maracanã. O Bolívar bem que tentou não se assustar com a pressão rubro-negra e chegou a ter uma chance cristalina para empatar. Aos 14, Patito Rodríguez tabelou com Bruno Sávio, invadiu a área e bateu no cantinho, carimbando a trave. Mas parou por aí. Com as linhas adiantadas, o Flamengo foi agressivo na saída de bola boliviana, forçou inúmeros erros da saída de bola adversária e, sem titubear, construiu um grande resultado ainda antes do intervalo. Aos 38, após blitz na intermediária visitante, De La Cruz acionou Gerson, que arrumou para a perna canhota e colocou na área. Na sequência, Orihuela cortou mal e a bola se ofereceu para Ayrton Lucas, que bateu no cantinho e ampliou a vantagem rubro-negra. E não parou por aí. Cinco minutos depois, em mais uma roubada de bola de De La Cruz no campo adversário, Pedro recebeu livre pelo meio, não foi fominha e serviu Cebolinha, que ajeitou o corpo e colocou no cantinho, sem chances para Lampe: 3 a 0.

Pedro fecha goleada Na volta do intervalo, o Bolívar buscou adotar uma postura mais agressiva e chegou a ter a bola no ataque nos primeiros minutos. A iniciativa dos visitantes, entretanto, durou pouquíssimo. Mais precisamente, 11 minutos. Foi quando De La Cruz descolou lindo passe para Pedro, que tabelou com Gerson na área e, mesmo incomodado pela marcação, bateu firme, transformando a boa vantagem rubro-negra em goleada no Maracanã. Com a vitória encaminhada, Tite aproveitou para rodar a equipe e mandou a campo o trio Gabigol, Lorran e Luiz Araujo, os dois primeiros muito festejados pela torcida rubro-negra. Mesmo com as mudanças, o Flamengo não mudou de postura, seguiu asfixiando a saída de bola do Bolívar e acumulou chances para marcar o quinto. Na melhor delas, Ayrton Lucas soltou um petardo da esquerda e carimbou a trave.

Texto retirado de ogol.com.br

