Basquete: Brasil vence de virada o Canadá na Copa do Mundo

Bruno Cabloco foi o cestinha da seleção com 19 pontos. Vaga nas quartas de final será decidida contra a Letônia

O Brasil conquistou uma vitória gigantesca nesta sexta-feira contra o Canadá pela Copa do Mundo de Basquete em Jacarta, na Indonésia. De virada, a seleção venceu o adversário por 69 a 65, com destaque para Bruno Cabloco que anotou 19 pontos. O Brasil chegou a estar 12 pontos atrás no placar no segundo tempo.