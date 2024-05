Tobias Barreto: prefeitura segue negando direito do magistério

Professores e professoras da rede municipal de ensino de Tobias Barreto fizeram um dia de paralisação para cobrar do prefeito Dilson de Agripino pontos que estão sendo negados ao magistério municipal.

A categoria fez um ato na prefeitura da cidade e na Secretaria Municipal de Educação, a foto aconteceu no dia 15 de abril. O prefeito não recebeu os professores e informou, através da chefia de seu gabinete, que vai enviar ofício para o SINTESE para marcar a audiência.

Na pauta, estão: piso salarial defasado desde 2022; cálculo errado do pagamento da primeira metade do 13º salário, que deve incluir o abono; negação do adicional de 1/3 aos professores que adquiriram este direito em janeiro; denúncia de não repasse do valor do INSS descontado de professores contratados; não pagamento do adicional de insalubridade; e tudo isso agravado pela dificuldade de diálogo e negociação com a gestão municipal.

A categoria segue em estado permanente de assembleia.