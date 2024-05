Sistema Fecomércio adquire imóvel para implantar a Faculdade de Tecnologia do Senac Sergipe

Mais um passo foi dado para a efetivação da Faculdade de Tecnologia do Senac Sergipe. Contando as presenças do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, do diretor Regional do Senac, Marcos Sales e o pastor presbiteriano Marcos Andrade, foi efetivada a compra do prédio onde vai funcionar a instituição, com a assinatura da transferência da escritura. O imóvel fica na Avenida Barão de Maruim, 563. No local antes funcionava a Igreja Presbiteriana Renovada.

“Estávamos procurando um local para sediar a faculdade há cerca de um ano. E enquanto aguardamos a tramitação da documentação e liberação do Ministério da Educação, vamos usar o prédio para alguns cursos ofertados em Aracaju, para fazer melhorias na nossa unidade da capital. A Faculdade de Tecnologia do Senac Sergipe foi um pedido do nosso presidente Marcos Andrade, para que pudéssemos ofertar, além de cursos de aperfeiçoamento e de 2º grau, o curso de tecnólogo, com a chancela do Senac, que tem a qualidade de ensino reconhecido em todo o país”, destacou o diretor Regional do Senac-SE, Marcos Sales.

Também estiveram presentes à assinatura, a equipe do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI), o consultor Adonias Silva e o diretor Administrativo Financeiro, Manuel Leal.

“É uma honra muito grande estar participando de mais esse marco importante para o Sistema Fecomércio em Sergipe. É mais uma conquista do Senac, capitaneada pelo presidente Marcos Andrade e tenho certeza que a equipe da engenharia vai arregaçar as mangas para preparar o imóvel com a excelência que é a marca do Senac, para abrigar a Faculdade de Tecnologia do Senac”, declarou Manuel Leal.

“A nossa igreja está feliz por repassar este imóvel à Fecomércio, ao Senac, para ser instalada uma faculdade. É maravilhoso saber como Deus dirige o destino de alguém e temos certeza de que os alunos que passarem pela faculdade terão suas vidas marcadas por vitórias. Em um país como o nosso, a necessidade de ensino e de cultura é primordial para que possamos ter transformação, não só no trabalho, mas também na família. Sabemos que onde a educação, os princípios e valores chegam, tudo muda no entorno. Só temos que parabenizar por esse projeto pioneiro no Estado”, enfatizou o pastor.

Bastante emocionado, o presidente Marcos Andrade fez questão de enfatizar que a palavra que define todo o sentimento por este momento é gratidão.

“Este é um momento ímpar na história da Fecomércio e do Senac. Hoje, estamos assinando a escritura de aquisição do imóvel, na Avenida Barão de Maruim, 563. Sergipe terá uma faculdade Senac. A palavra que temos para este momento é gratidão a todos os envolvidos neste processo, gratidão a todos da Igreja Presbiteriana Renovada, na pessoa do pastor Marcos Andrade”.

A faculdade

De olho nas demandas do mercado, o Senac Sergipe vai implantar em Aracaju, a Faculdade Senac de Tecnologia. A unidade será direcionada totalmente para o ensino superior na área de tecnologia e inovação, um segmento em crescente expansão e que demanda cada vez mais profissionais capacitados e preparados para exercer as diversas funções que já existem e outras que serão criadas.

A tecnologia e a inovação são temas bastante discutidos no contexto das mudanças sociais e econômicas do Brasil, e Sergipe não pode ficar alheio a essa dinâmica da cultura digital iniciada desde o final do século passado. A abordagem pedagógica inovadora, baseada na integração entre teoria e prática, já aplicada nos cursos técnicos e profissionalizantes ofertados nas escolas do Senac em Sergipe, será um dos diferenciais da Faculdade de Tecnologia do Senac.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE