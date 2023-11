Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Tobias Barreto

A Polícia Civil de Tobias Barreto, sob o comando do Delegado Daniel Mattos, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (22), um homem identificado como Jueleson Pereira, conhecido como “Azulão”, de 32 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado, na ocasião do delito, o indivíduo foi preso no conjunto Maria do Carmo com uma quantidade significativa de entorpecentes, avaliada em aproximadamente 8 mil reais. Jueleson Pereira irá responder pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.