Taça do Campeonato Sergipano encontra-se em exposição no RioMar Aracaju

O objeto mais cobiçado pelos torcedores azulinos, encontra-se em exposição no RioMar Aracaju. A Taça do Campeonato Sergipano conquistada pela Associação Desportiva Confiança no último sábado, 13 de abril, poderá ser apreciada de perto na Praça de Eventos Mar, de 18 a 21 deste mês.

Nesta quinta-feira (18), o troféu chegará ao shopping às 10h, dando início à exposição. A programação conta com atendimento do Programa Sócio Torcedor, com ativação, promoção exclusiva e negociação de dívidas, além de sorteio de 2 camisas oficiais e a presença dos atletas do time proletário. A mostra estará aberta à visitação de quinta a sábado, das 10h às 22h e no domingo, das 12h às 20h. Confira a programação:

Dias 18 e 19 de abril

Exposição da Taça, das 10h às 22h;

Programa Sócio Torcedor, das 10h às 22h;

Inscrição para sorteio, das 10h às 22h;

Presença de atletas, às 19h30.

Dia 20 de abril

Exposição da Taça, das 10h às 22h;

Programa Sócio Torcedor, das 10h às 22h;

Inscrição para sorteio, das 10h às 22h;

Presença de atletas, às 10h.

Dia 21 de abril

Exposição da Taça, das 10h às 22h;

Programa Sócio Torcedor, das 10h às 22h;

Inscrição para sorteio, das 10h às 22h;

Resultado do sorteio, às 16h.

Foto_Mikael Machado_ADC