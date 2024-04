A fome fez morada em Sergipe. Mais de metade da população sergipana tem dificuldade para se alimentar decentemente. Segundo pesquisa do IBGE, Sergipe lidera o ranking de insegurança alimentar no Brasil. Algo em torno 126 mil pessoas no estado acordam sem saber de terão algo para comer ao longo do dia: estão literalmente passando fome.

No entendimento do senador Rogério Carvalho (PT), o governador Fábio Mitidieri (PSD) “mostra a sua incompetência e falta de políticas públicas para resolver o problema da fome”. O petista lamenta o fato de a gestão do pedessista priorizar “a realização de festas e a contratação de cabos eleitorais em ano de eleição”. Por sua vez, o deputado estadual Geogeo Passos (Cidadania) questionou onde estão as políticas públicas prometidas pelo governo?

“Não podemos nos calar e aceitar que essa vergonha continue aqui, pois temos plenas condições de enfrentar esse problema”, frisou o parlamentar cidadanista. É deveras lastimável que Sergipe lidere este horrendo campeonato. Cabe ao governador e seus auxiliares repensarem as políticas de fomento à economia, à geração de empregos e de assistência social, pois se nada for feito a tendência é este quadro se agravar.

Pelo visto, não será promovendo festas voltadas à burguesia ou distribuindo quentinhas aos miseráveis de alguns municípios que o governo Mitidieri vai reduzir a insegurança alimentar, tirar Sergipe da liderança deste desumano ranking da fome. Só Jesus na causa!

Sob nova direção

O governador Fábio Mitidieri (PSD) e o vice Zezinho Sobral (PSB) estão de malas prontas para avionarem ao exterior. Hoje, o pessedista transmite o governo para o presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), e embarca para os Estados Unidos, onde prestigiará a filha Ana Célia, que está se formando em cinema. Já o vice vai à Espanha participar de um evento ligado à educação. Jeferson será governador pelos próximos 11 dias, pois Mitidieri só deverá retornar à terrinha no dia 6 de maio. Em abril de 2023, o presidente do Legislativo governou Sergipe por 10 dias em virtude das viagens de Mitidieri e Zezinho aos Estados Unidos. Ah, bom!

Bolsonaro na terrinha

E quem dar com os costados hoje em Aracaju é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, cancelou a viagem porque contraiu o vírus Influenza A. Aqui na terrinha o ex-presidente participa de uma motociata, fará discursos em cima de trios elétricos e se reúne com aliados e pré-candidatos do PL. Amanhã, o distinto toma café no mercado central de Aracaju e viaja à Brasília no fim da tarde. Esta é a primeira vez que Bolsonaro vem a Sergipe depois das eleições de 2022. Naquele pleito, o ex-presidente foi derrotado em Aracaju por Lula da Silva (PT) por uma diferença de 48.386 votos. Misericórdia!

Laranjeiras em festa

Laranjeiras estará em festa de hoje até o próximo domingo. Nestes três dias acontece a Micareme 2024, carnaval fora de época considerado uma das festas mais tradicionais e aguardadas pelos laranjeirenses. A cada ano, os blocos inovam, renovam, montam e remontam fantasias para surpreender o público e as torcidas, que lotam as ruas, praças e avenidas da cidade. Para esta sexta estão previstos shows de Sisal Roots, Teto, Banda Pressão, Nadson O Ferinha, Xand Avião e o Kanalha. Participe!

Por Adiberto de Souza *