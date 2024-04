Senac e Unit dialogam sobre parceria em projetos de extensão com foco nos ODS

Com o objetivo de dialogar sobre a oferta de novas experiências no processo de qualificação dos alunos do Senac e Universidade Tiradentes (Unit), o diretor de Educação Profissional do Senac Sergipe, Adalberto Trindade de Souto, e a gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares, receberam a visita da professora de extensão da Instituição de Ensino Superior (IES), Luzianne dos Santos. Este foi o segundo encontro com o intuito de fortalecer a colaboração entre docentes e alunos das duas instituições.

“Estou aqui para conhecer a instituição e estabelecer uma parceria para desenvolver projetos de extensão no Senac. Como preceptora de extensão da Universidade Tiradentes, trabalho com alunos de diversos cursos, promovendo a experiência extensionista ao levá-los para a comunidade e instituições, incentivando o desenvolvimento de projetos em áreas diversas. A ideia é unir os alunos do Senac e da Unit, que possuem cursos semelhantes, para compartilhar conhecimento, além de aproximar os profissionais das duas instituições. Temos em mente a proposta comum de incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na elaboração dos projetos”, explicou Luzianne dos Santos.

A extensão universitária representa a interação com a sociedade, na qual a Unit busca estabelecer conexões além dos limites da instituição para proporcionar mais engajamento e experiências aos alunos.

“É fundamental que os universitários tenham contato com as demandas do mercado e as necessidades da sociedade. O Senac não só recebe esses alunos para apresentar nossos cursos e projetos desenvolvidos, mas também abre oportunidades para que essa extensão atenda às demandas do nosso corpo educacional”, ressaltou Cristiane Tavares.

Como exemplo, a gerente do NDIE mencionou os cursos similares oferecidos pelas duas instituições, como gastronomia. E apresentou uma sugestão para que os professores da IES elaborassem um projeto de capacitação destinado aos alunos e instrutores do Senac, utilizando as instalações pedagógicas da universidade, que incluem uma cozinha industrial.

“Essa troca de experiências é extremamente enriquecedora tanto para os universitários quanto para os alunos das duas instituições, pois lhes permite ampliar sua visão e se preparar melhor para atuar no mercado de trabalho, aproximando teoria e prática cada vez mais”.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE