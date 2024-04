Peças inspiradas na sergipanidade marcam desfile no Senac 

O Restaurante Escola Senac foi palco da apresentação do Projeto Integrador do curso de Costureiro, intitulado ‘Na terra Serigy o chic chic brota em flor’. O desfile da coleção inspirada na sergipanidade reuniu amigos e familiares dos alunos, equipe pedagógica e colaboradores do Senac.

Na passarela, peças produzidas pelas dez alunas da turma de Costureiro.

“A longo dos quase três meses de curso, observei o talento de cada uma, a qualidade do material que estavam produzindo e percebi que devia mostrar as peças que fizeram para outras pessoas. E daí surgiu a questão de usar o tecido de algodão cru para produzir a coleção, pensando nos rios, no sertão e toda a riqueza que temos. Cada peça foi feita com muito carinho, por cada aluna. E o resultado foi excelente e me deixou bastante feliz”, enfatizou a instrutora Leodilene da Silva Santana.

Ayla Sofia Silva, 18 anos, desfilou orgulhosa com o vestido que produziu.

“Cheguei aqui zerada, não sabia nada de costura, e em três meses tive uma evolução muito grande. Estar aqui, participando desse projeto tão lindo e com pessoas maravilhosas, foi muito especial para mim. Além disso, fiz também peças para minha mãe e minha irmã mais nova e é uma sensação muito boa você vestir quem você ama”.

Reforçando a ação de moda, o evento contou ainda com o desfile da coleção ‘PertenSE: entre a Caatinga e mariscada há terra fértil’, com peças elaboradas pelos alunos do curso de Estilista de Moda, sob a coordenação do instrutor Marcell Dionísio.

“Esses alunos ainda estão na segunda unidade do curso, mas já revelam todo o talento com a elaboração dessa coleção, que vimos que era um projeto muito bonito para ficar só na sala de aula. Orientei, mas também aprendi bastante com cada um deles. E essa coleção vai ganhar uma proporção maior, com um catálogo visual com as texturas em formato de livro, ensaio fotográfico com modelo físico e muito mais”, adiantou.

Os alunos do curso Técnico em Eventos colocaram em prática o que estão aprendendo em sala de aula. Monitorados pela instrutora Evanice Melo, foram os responsáveis pela organização e apresentação do desfile.

“Essa foi uma construção muito proveitosa e de grande aprendizado. Nesta atividade, pudemos perceber o quanto eles estão aprendendo em sala de aula, ao colocar em prática o conteúdo que foi visto, dentro do Senac, envolvendo turmas de outros cursos. Foi bastante construtivo, inclusive por ajudar na aplicação dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, os ODS, cujos benefícios visam a preservação do planeta”.

“Vimos o resultado do trabalho conjunto de alunos e instrutores, cada um colocando em prática o que foi e está sendo aprendido em sala de aula, criando uma comunicação entre turmas de cursos diferentes. Isso sim é o Senac, onde tivemos o prazer de organizar o ambiente para receber os convidados dos alunos, e cada um mostrou o talento que tem e que estão sendo bem-preparados para o mercado de trabalho”, afirmou o diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

