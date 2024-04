Senac abre inscrições de curso de aperfeiçoamento em corte e costura

A unidade do Senac Sergipe de Aracaju está com inscrições abertas para o curso de Aperfeiçoamento em Corte, Costura e Modelagem. Com duração de 84 horas, as aulas estão previstas para serem iniciadas no dia 1º de abril, no período da manhã, de segunda a sexta, das 8h às 12h.

De acordo com a instrutora Leodilene da Silva Santana, o curso é um complemento para quem deseja aprimorar a costura.

“É um curso para quem já costura, no qual estaremos passando técnicas de costura com acabamento, modelagem que é uma grande dificuldade para quem costura e os alunos vão aprender a fazer o molde, a interpretar e fazer os modelos”, explica.

Além disso, conforme complementa Leodilene, outros pontos para quem busca fazer peças com qualidade e requintadas serão vistos durante o aperfeiçoamento.

“Vamos também trabalhar a questão de transferência de pences, que é outro entrave que algumas costureiras têm, moldes de bustiês e peças mais ajustadas ao corpo e alguns acabamentos que vão dar uma melhor qualidade ao produto. É um curso para pessoas que já costuram, que não são iniciantes, mas que tem ainda algum entrave que dificulta fazer uma boa peça, com acabamento”, frisou a instrutora.

Criação e habilidades

Fazer um curso de aperfeiçoamento em corte, costura e modelagem oferece diversas vantagens, desde o desenvolvimento de habilidades técnicas até a ampliação de oportunidades profissionais e a satisfação pessoal de criar suas próprias peças de roupa.

Ao dominar técnicas de modelagem, a pessoa pode criar roupas sob medida que se ajustem perfeitamente ao corpo do cliente. Isso é especialmente valioso no mercado de moda, em que a personalização é altamente valorizada.

O domínio da técnica pode fomentar o empreendedorismo, estimulando a criatividade ou até mesmo a sustentabilidade, com o reuso de peças antigas para a confecção de novas. Além disso, pode ainda representar uma economia doméstica, na produção de peças para uso pessoal ou para a família.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE