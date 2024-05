Procurador do Trabalho visita prédio que abrigará a Faculdade de Tecnologia do Senac Sergipe

A convite do diretor Regional do Senac Sergipe, Marcos Sales, o procurador do Trabalho, Raimundo Lima Ribeiro Júnior, visitou o prédio adquirido pela instituição educacional, onde vai funcionar a primeira Faculdade de Tecnologia do Senac, no Estado. A visita aconteceu na quinta-feira, 16, e foi acompanhada pelo diretor Administrativo Financeiro do Senac, Manuel Leal, e pelo engenheiro Edilson Santana de Jesus Santos, do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI).

Enquanto o Senac Sergipe aguarda a tramitação do processo e liberação do Ministério da Educação (MEC) para a implantação da faculdade, o prédio abrigará para a retomada de aulas presenciais dos alunos da Aprendizagem.

“O objetivo principal da visita foi mostrar as instalações onde nós colocaremos os nossos jovens aprendizes, que é uma determinação do Ministério Público do Trabalho para que as aulas presenciais sejam retomadas, uma vez que a pandemia já acabou. E só agora conseguimos adquirir o prédio para normalizar as aulas presenciais, que era inclusive um compromisso meu, pessoal, enquanto diretor do Senac. E hoje fiz questão de convidar o procurador Raimundo Ribeiro para conhecer as instalações do prédio”, destacou Marcos Sales.

O grupo percorreu todo o imóvel, que possui salas já preparadas para a área administrativa, com banheiros acessíveis, auditório e ambientes pedagógicos. O prédio tem ainda estrutura construída que passará por reforma e terá o número de salas de aulas ampliado.

“O prédio possui uma estrutura excelente, além da localização, pois considero a Barão de Maruim uma das principais avenidas de Aracaju, o que facilita bastante o acesso dos alunos, inclusive do município vizinho, São Cristóvão. É um ponto bastante estratégico e acessível. Percebemos a preocupação do Senac em atender à crescente demanda do Programa Jovem Aprendiz e também em ampliar a oferta de capacitações para os trabalhadores do comércio de bens e serviços”, relatou o procurador Raimundo Lima Ribeiro Júnior.

O prédio

Depois de mais de um ano de procura, a aquisição do prédio para instalação da Faculdade de Tecnologia do Senac Sergipe foi concretizada no último dia 30, com a assinatura da transferência da escritura do imóvel, localizado na Avenida Barão de Maruim, 563.

A implantação da faculdade foi um pleito do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, para que a instituição de educação profissional pudesse ofertar, além de cursos de aperfeiçoamento e de 2º grau, o curso de tecnólogo, com a chancela Senac, que tem a qualidade de ensino reconhecida em todo o país.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE