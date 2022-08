Inscrições para trabalhar no Censo 2022 são prorrogadas até o dia 3 de agosto

As inscrições para o processo seletivo de recenseadores, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram prorrogadas até o dia 3 de agosto. São mais de 15 mil vagas para trabalhar no Censo 2022.

Segundo o instituto, trata-se de um processo complementar, que oferece vagas ainda não preenchidas em diversos municípios do país. Com a prorrogação, algumas datas do processo foram alteradas, como o dia da divulgação dos resultados dos inscritos e análise de títulos.

O candidato interessado deve preencher o formulário de inscrição e se encaminhar para um dos postos do IBGE de sua localidade para concluir a matrícula presencialmente. Para quaisquer dúvidas, basta acessar o edital do concurso.

O recenseadores irão visitar todos os domicílios do país, com o objetivo de atualizar as principais informações socioeconômicas dos brasileiros, como idade, sexo, cor, religião, renda, dentre outros dados.