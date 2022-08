Justiça absolve ex-prefeito de Tobias Barreto e homem acusado por envolvimento na morte de Cláudio Rotay

Os dois foram levado a júri popular. O julgamento começou por volta das 10h30 desta terça-feira e foi finalizado aproximadamente 20h.

A vítima foi morta em um bar, com dois tiros no peito e um na cabeça, na noite do dia 17 de junho, quando três motoqueiros encapuzados passaram atirando. Na ocasião, um segurança do radialista morreu e outro ficou ferido. A suspeita era que o crime seria encomendado.