Candidatos ao governo de Sergipe em 2022: veja lista

Após o inicio do período das convenções partidárias, no dia 20 de julho, previsto no calendário da Justiça Eleitoral, quatro dos nove pré-candidatos ao governo de Sergipe já tiveram os nomes oficializados para a disputa eleitoral.

O prazo para realizar as convenções e definir as candidatas ou candidatos que vão disputar as eleições deste ano termina nesta sexta-feira (5). O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.

Confira a lista, em ordem alfabética, dos candidatos ao governo de Sergipe que já tiveram a candidatura confirmada. A matéria será atualizada conforme outros nomes sejam oficializados :

Alessandro Vieira (PSDB)

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em Sergipe aprovou, no dia 30 de julho, em convenção partidária a oficialização da candidatura de Alessandro Vieira ao governo do estado. Para vice, o partido anunciou o nome de Milton Andrade (Cidadania) e de Danielle Garcia (Podemos) para o senado.

Atualmente senador, Alessandro Vieira foi delegado da polícia civil de Sergipe e entrou para política em 2018, quando concorreu pela primeira vez a uma eleição.

Eleito para o senado pelo Cidadania, ele deixou o partido em março deste ano e se filiou ao PSDB, e tempos depois escolhido pelo partido para ser pré-candidato ao governo do estado.

Antônio Claudio (DC)

O Partido Democracia Cristã (DC) em Sergipe aprovou, no dia 30 de julho, em convenção partidária a oficialização da candidatura de Antônio Cláudio ao governo do estado. Para vice, o partido anunciou o nome de Giovanna Pereira Rocha (DC) e de Airton Costa (DC) para o senado.

O médico geriatria e presidente da Associação dos Amigos dos Idosos do Brasil já foi secretário de saúde dos municípios de Itabaiana e Macambira e deve disputar a sua primeira eleição.

Como presidente do conselho municipal do idoso de Aracaju, ele foi responsável pela implantação da Lei Salve, destinada ao combate à violência contra o idoso.

Aroldo Félix (UP)

O Partido Unidade Popular (UP) em Sergipe aprovou, no dia 31 de julho, em convenção partidária, a oficialização da candidatura de Aroldo Félix ao governo do estado. Para vice, o partido anunciou o nome de Luze Augusta dos Santos (UP).

O professor universitário, Aroldo Félix, é pré-candidato ao governo de Sergipe pela Unidade Popular pelo Socialismo (UP).

Aroldo é militante, fundador do Partido Unidade Popular pelo Socialismo e membro do Diretório Estadual de Sergipe. Ele é professor concursado, engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia química.

Elinos Sabino (PSTU)

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) em Sergipe aprovou, no dia 22 de julho, em convenção partidária a oficialização da candidatura de Elinos Sabino ao governo do estado. Para vice, o partido anunciou o nome de Leide Lima e de Heraldo Goes para o senado.

O servidor público federal, Elinos Sabino dos Santos, é o pré-candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) em sua primeira eleição.

Com mais de 40 anos de militância social, ele já foi vendedor, trabalhador rural e professor.

Outras candidaturas

Em Sergipe, outros cinco pré-candidatos devem realizar suas convenções partidárias até a próxima sexta-feira, são eles. Fábio Mitidieri (PSD), João Fontes (PTB), Niully Campos (PSOL), Rogério Carvalho (PT) e Valmir de Franscisquinho (PL) .

O representante do Partido Liberal (PL) em Sergipe, o ex-vereador, ex-prefeito da cidade de Itabaiana e pré-candidato ao governo do estado ainda precisa de uma vitória judicial para seguir na disputa.

Ele está inelegível por oito anos após uma decisão do Tribunal Regional Eleitora de Sergipe mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em virtude de abusos de poder político e econômico nas eleições de 2018. Na época, Valmir era prefeito do município de Itabaiana e, teria participado em “excesso” da campanha do filho, que era candidato à Assembleia Legislativa do Estado.

