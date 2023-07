Veículos com placa final 6 devem pagar licenciamento até 31 de julho

Termina no próximo dia 31 o prazo para o pagamento do licenciamento anual de veículos com placa final 6.

Além de realizar a quitação do licenciamento anual é preciso emitir o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (Crlv) exercício 2023, através do site do Detran.O documento pode ser impresso em papel A4 branco ou mantido na versão eletrônica.

Por meio do site na opção ‘Veículo’, é possível acessar o Licenciamento Anual (Crlv), Emissão de Documento de Arrecadação. Há ainda a possibilidade de emitir o DUA (Consulta Documento Único de Arrecadação) no aplicativo Detran/SE (disponível para iOS e Android) e nos caixas eletrônicos do Banese. Também pode parcelar o valor do licenciamento através do cartão de crédito.