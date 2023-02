Restaurante escola do Senac/SE e hotel boutique do Sesc serão instalados em Laranjeiras

O turismo de Laranjeiras será impulsionado com a construção de um restaurante escola do Senac e de um hotel escola do Sesc. Na sexta-feira, 3, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, o diretor regional do Senac, Marcos Sales e a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, foram recebidos na cidade pelo prefeito, Juca de Bala e pelo vice, Jânio Dias, para tratar sobre o assunto.



O administrador da cidade disse estar bastante animado com a perspectiva de fomentar o turismo local, por meio da parceria entre o município e o Sistema Fecomércio.

“O nosso município tem um potencial turístico muito grande e o que nos falta é justamente o que está sendo proposto através do ‘Vai Turismo’. Essa parceria vai render bons frutos, com a instalação de um restaurante escola do Senac e um hotel boutique do Sesc na nossa cidade. Por meio deles, os nossos munícipes serão treinados para receber bem quem nos visita. Teremos qualificação e geração de emprego e renda”, declarou o prefeito.



O presidente da Fecomércio destacou que a parceria será importante para fortalecer o roteiro do turismo religioso em Sergipe.

"A receptividade que tivemos do prefeito, que já disponibilizou um prédio para a instalação do restaurante escola do Senac, e o antigo Museu de Arte Sacra para ser um hotel do Sesc, mostra que estamos caminhando com o programa, que tem a proposta de alavancar o turismo no Estado. Teremos um hotel boutique do Sesc, vizinho a igreja, e um restaurante do Senac, fortalecendo Laranjeiras como um dos destinos do turismo religioso em Sergipe", disse Marcos Andrade, ressaltando que o programa visa regionalizar o turismo. "Não adianta vender o turismo internacional se o sergipano não conhece as potencialidades do Estado". O presidente da Fecomércio destacou que a parceria será importante para fortalecer o roteiro do turismo religioso em Sergipe.



O diretor Regional do Senac ressaltou que a qualificação profissional dá oportunidade para que cada cidadão tenha uma melhor qualidade de vida.

"Com a instalação de um restaurante escola em Laranjeiras, o Senac poderá montar até quatro salas de aula e instalar uma cozinha industrial com o padrão da instituição, para treinar e capacitar os moradores da cidade e região circunvizinhas, para atuarem nos setores de gastronomia e hotelaria. O aprendizado dá dignidade que transforma a vida do cidadão, criando oportunidade de ter emprego e uma renda melhor", ressaltou Marcos Sales. O diretor Regional do Senac ressaltou que a qualificação profissional dá oportunidade para que cada cidadão tenha uma melhor qualidade de vida.



Após a reunião, a comitiva visitou prédios da cidade, conhecida por seus casarões e igrejas antigas em um centro histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).