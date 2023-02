Defesa Civil Estadual inicia vistoria em escolas da rede pública municipal de Canindé do São Francisco

Atendendo à solicitação do MPE/SE, 20 unidades de ensino serão inspecionadas

Conforme orientação do Governo de Sergipe, a Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) já se encontra em Canindé do São Francisco, no alto sertão sergipano, para dar início à vistoria nas estruturas físicas das 20 escolas da rede pública municipal e, posteriormente, apresentar diagnóstico ao Ministério Público do Estado de Sergipe (MPE/SE).

Após acidente ocorrido dia 26 de janeiro, quando houve desabamento de parte do telhado da Escola Municipal Estudante Edna Apolônio, localizada no Bairro Olaria, o MPE/SE, por meio da Procuradoria Geral da Justiça, encaminhou Recomendação nº 01/2023 à Prefeitura local sobre afastamento e responsabilização da equipe de engenharia responsável pela reforma, entre outras providências.

“A recomendação trata, também, sobre a necessidade da Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros atestarem a ausência de perigo nas respectivas unidades de ensino, aos alunos, aos professores e às demais pessoas que atuam na educação”, explicou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas.

Ainda de acordo com o secretário, a Supdec, órgão vinculado a Sedurbi, está à disposição, através do tenente-coronel Luciano Queiroz e sua equipe, para atender as demandas necessárias. “Assim como o MPE/SE, o Governo do Estado reafirma compromisso com a promoção dos interesses sociais, principalmente da educação”, ressaltou Luiz Roberto.