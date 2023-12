Vasco vence o Bragantino e garante permanência na Série A do Brasileirão

Em duelo tenso e com momentos dentro da zona de rebaixamento, o Vasco venceu o Bragantino por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (06), em São Januário, e garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Paulinho abriu o placar para o Cruzmaltino, Léo Ortiz empatou, mas Serginho fez o gol do alívio aos 37 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Vasco termina na 15ª posição da tabela, com 45 pontos, e empurrou o Santos para a segunda divisão do futebol brasileiro, pela primeira vez na história. Do outro lado, o Bragantino fica na sexta colocação, com 62.

COMO FOI O JOGO

Em partida com clima de tensão desde os primeiros minutos e de olho nos resultados da rodada, o Vasco abriu o placar aos 29 minutos da etapa inicial, com Paulinho. Aos 18 do segundo tempo, Léo Ortiz empatou e o gol colocou o Cruzmaltino momentaneamente na zona de rebaixamento.

Aos 37 minutos, o momento de alívio veio com gol de Serginho, de cabeça, após cruzamento de Paulo Henrique pelo lado direito. Na frente do placar, o Vasco passou a pressionar e esteve perto de fazer o terceiro. No fim, explosão na arquibancada de São Januário e muita festa da torcida para comemorar a permanência.