Bahia vence o Atlético-MG e se salva do rebaixamento no Brasileirão

Foi com emoção, mas o Bahia se livrou do rebaixamento e está garantido na Série A. Pela última rodada do Brasileirão, o Tricolor de Aço venceu o Atlético-MG por 4 a 1, na Arena Fonte Nova, e não jogará a segunda divisão. Cauly abriu o placar, Paulinho deixou tudo igual e, nos acréscimos do primeiro tempo, Luciano Juba deixou novamente os nordestinos na frente. Na etapa final, Thaciano, que deu duas assistências, fez o terceiro gol, e nos minutos finais Ademir sacramentou a goleada.

Com o resultado, o Bahia termina com 44 pontos e iguala a pontuação do Santos. A equipe de Rogério Ceni garantiu a permanência na Série A do Brasileirão pela diferença no saldo de gols. O Galo não conseguiu confirmar o vice-campeonato, mas terminou a competição dentro do G4, ficando com vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.