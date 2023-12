Com dúvida no ataque, Fla encerra preparação para enfrentar o Cuiabá

Jogo tem caráter decisivo e também será marcado por homenagens a Filipe Luís e Rodrigo Caio

O elenco do Flamengo realizou na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, o último treino antes de enfrentar o Cuiabá, em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade serviu para Tite indicar algumas mudanças na equipe titular. O destaque ficou pela presença de Filipe Luís, em seu último jogo no Maracanã como atleta profissional, entre os titulares.