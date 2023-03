Vasco vence, impede Flamengo de conquistar Taça Guanabara e aumenta pressão sobre VP

O Vasco colocou uma dose a mais de pressão no Flamengo e em seu treinador Vítor Pereira, neste domingo. O Gigante da Colina levou a melhor no clássico e venceu por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, e impediu seu rival de conquistar a Taça Guanabara com uma rodada de antecedência.

Após fracassar nas três prioridades no início de 2023, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana, o Flamengo perde a primeira no Campeonato Carioca e vê a instabilidade aumentar. O técnico Vítor Pereira convive com críticas cada vez mais duras em consequência dos desempenhos ruins de sua equipe.

Já o Vasco ganha moral para a sequência do Campeonato Carioca. Com a vitória, o Gigante da Colina está na terceira colocação, com 20 pontos, e depende de uma vitória para avançar para a semifinal do Estadual. O Fla lidera a Taça Guanabara, com 23 pontos, e já está classificado.

O Flamengo agora tem mais um clássico pela frente e enfrenta o Fluminense na última rodada, nesta quarta-feira, às 21h10 (de Brasília), no Maracanã. Já o Vasco recebe o Bangu, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), em São Januário.

Fim de jogo no Maracanã. O Flamengo perde para o Vasco por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca. #CRF pic.twitter.com/CmSWibwPUn — Flamengo (@Flamengo) March 5, 2023

O clássico entre Vasco e Flamengo

O Flamengo quase abriu o placar no primeiro minuto. Arrascaeta avançou e chutou da entrada da área. A bola explodiu na trave. O Rubro-Negro começou melhor. Aos dez, roubou bola no campo de ataque e acelerou. Arrascaeta achou Gabigol, mas ele parou em Léo Jardim, que salvou o Vasco.

O Gigante da Colina respondeu aos 11 minutos. O Fla errou na saída de bola e Pedro Raul recebeu na entrada da área, girou e soltou a bomba, que bateu na trave.

Aos 22, após falta cobrada para a área, Pedro Raul teve espaço e cabeceou. A bola carimbou o travessão de Santos. O Flamengo também ameaçou pelo alto. Aos 30, após cobrança de escanteio, Fabrício Bruno ganhou a disputa, mas errou o alvo. O Vasco precisou mudar ainda no primeiro tempo. Miranda se lesionou e deu lugar a Capasso, que fez a sua estreia pelo Gigante da Colina.

O Flamengo buscava as finalizações de fora da área. Aos 39, Gerson arriscou e levou perigo. A bola foi para fora. O movimentado primeiro tempo, porém, terminou sem gols.

O Rubro-Negro voltou com Everton Cebolinha no lugar de Thiago Maia, que sentiu o tornozelo esquerdo na reta final do primeiro tempo. O Vasco abriu o placar aos três minutos. Puma Rodríguez pegou rebote de fora da área e acertou um chutaço: 1 a 0.

O Fla teve a chance de empatar três minutos depois. Após levantamento para a área, Everton Ribeiro escorou para Gabigol, mas o camisa 10 não finalizou como gostaria e a bola foi para fora.

Vítor Pereira fez mais duas mudanças, colocou Matheuzinho e Matheus França. Saíram Varela e Everton Ribeiro. O Vasco teve chance de ampliar. Após bate e rebate, Ayrton Lucas se enrolou na área e puxou Marlon Gomes, que entrou no lugar de Rodrigo. Pênalti. Pedro Raul cobrou, mas Santos, criticado pelas disputas de pênaltis, defendeu.

Aos 27, Matheuzinho desceu pela direita, levou para o meio e arriscou de canhota. A bola foi para fora. Aos 34, Everton Cebolinha ficou com a sobra e chutou colocado. Léo Jardim salvou o Vasco. O Fla passou a pressionar. Gabi foi lançado e dividiu com Léo Jardim. O goleiro do Vasco foi providencial mais uma vez.

O Vasco teve a chance de definir a partida. O Flamengo errou na saída de bola. Nenê, que entrou no lugar de Alex Teixeira, ficou em boas condições, mas viu Santos sair bem e bloquear a finalização. Aos 41, Léo Jardim espalmou chute de Gabigol. O Gigante da Colina conseguiu segurar o resultado e ficou com a vitória.