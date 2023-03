Liverpool aplica a maior goleada da história do confronto contra o Manchester United

Reds chegam ao quinto jogo sem derrota no Campeonato Inglês

Há 128 anos, Liverpool e Manchester United são protagonistas da maior rivalidade do futebol inglês. E a partida deste domingo (05), em Anfield, entrou para a história do confronto. Os Reds aplicaram incríveis 7 a 0 para cima dos Red Devils, tornando-se, assim, na maior goleada do duelo entre as equipes. Salah, Darwin Nuñez, Gakpo (todos duas vezes) e Roberto Firmino marcaram os gols da partida.