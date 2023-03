Bicampeão! Fluminense vence Flamengo de virada e conquista título da Taça Guanabara

Na volta do intervalo, o Fluminense melhorou e logo tratou de empatar o marcador no Maracanã, com o artilheiro Cano, aos 7. Martinelli deu ótimo passe para Gabriel Pirani, que rolou em Jhon Arias. O meia limpou o adversário, invadiu a área e permitiu que o argentino, sozinho, completasse às redes. No fim, o lance crucial do confronto. Aos 39, Arias cobrou falta e a bola parou em Cano no outro lado do campo. O camisa 14 finalizou mascado, Pirani pegou a sobra e decretou a virada.