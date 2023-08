Vasco sai na frente, mas fica no empate com o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

Vegetti abriu o placar em cobrança de pênalti e Gustavinho igualou ainda no primeiro tempo

Mais um ponto na luta contra a zona de rebaixamento! O Vasco empatou com o Bragantino por 1 a 1, na noite desta segunda-feira (14), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino Vegetti sofreu pênalti e converteu para abrir o placar, mas Gustavinho empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Cruzmaltino segurou a pressão do Massa Bruta.

TABELA E PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Com o resultado, o Vasco termina a rodada na 19ª colocação, com 13 pontos, a cinco de distância para o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Cruzmaltino tem um jogo a menos, diante do América-MG, pela 15ª rodada. A equipe carioca volta a entrar em campo no próximo domingo, às 16h, contra o Atlético-MG, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO:

Os primeiros 45 minutos foram equilibrados e as equipes tiveram boas oportunidades. Jogando fora de casa, o Vasco conseguiu superar o bom início do adversário e teve organização para sair ao ataque e levar perigo. Aos 31, Aderlan cometeu pênalti em Vegetti, marcado após checagem no árbitro de vídeo. O próprio argentino foi para a cobrança e converteu no canto esquerdo do goleiro Cleiton.

Após o gol, o Bragantino se jogou ao ataque para buscar o empate e pressionou até conseguir. Nos acréscimos, aos 52, Lucas Evangelista cobrou escanteio na segunda trave pelo lado direito, Medel afastou e a bola sobrou para Gustavinho finalizar de primeira e igualar o marcador.

SEGUNDO TEMPO:

Na etapa final, os donos da casa começaram com mais intensidade e dominaram a partida com as melhores chances de marcar o segundo gol. Por outro lado, o Vasco se posicionou no campo defensivo e buscou as saídas no contra-ataque. O atacante Thiago Borbas do Massa Bruta foi quem mais teve oportunidades, mas não teve sucesso.

A partida seguiu até o fim com o mesmo panorama e o Bragantino esteve mais perto de sair com a vitória, mas a defesa do Cruzmaltino conseguiu resistir e garantir um ponto importante na luta contra a zona de rebaixamento.