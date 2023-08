Reforço do Botafogo, atacante Diego Costa desembarca no Rio de Janeiro

Jogador realizará exames médicos para assinar contrato com o Glorioso até o fim desta temporada

Novo reforço do Botafogo, o atacante Diego Costa, desembarcou na manhã desta segunda-feira (14) no Rio de Janeiro. O jogador realizará exames médicos para assinar contrato com o Glorioso até o fim desta temporada.

Anunciado no sábado pelo clube carioca, o jogador de 34 anos estava sem clube desde que deixou o Wolverhampton, da Inglaterra, em junho.

Como estava livre no mercado, Diego pode ser inscrito normalmente pela equipe alvinegra, que corre contra o tempo para ter o atleta à disposição. O jogador é visto como substituto ideal para Tiquinho Soares, que desfalcará o Glorioso nos próximos jogos por conta de uma lesão no joelho.