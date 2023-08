Gerson e Varela brigam durante treino do Flamengo

Uruguaio ficou bastante machucado após levar um soco no nariz e há suspeita de fratura

A crise no Flamengo parece não ter fim. Os atletas Gerson e Varela se envolveram em uma briga durante o treino do Rubro-Negro desta terça-feira (15). O uruguaio ficou bastante machucado após levar um soco no nariz e há suspeita de fratura. A informação foi dada inicialmente pelo ‘ge’ e confirmada pela Super Rádio Tupi.

Depois do ocorrido, os jogadores foram retirados do treino. O departamento de futebol do Flamengo fez uma reunião para tentar acalmar os ânimos.

A briga começou após o meio-campista fazer uma falta no lateral, que não gostou e ficou reclamando com Pablo. Em seguida, Gerson questionou: “O que esse cara está falando aí?”. Varela, então, começou a gritar com Gerson, que retrucou: “Nem estou falando contigo”. O uruguaio partiu para cima do volante e recebeu um soco no nariz.

Em nota, o Flamengo disse que o caso foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Além disso, destacou que os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado.