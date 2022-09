Vasco perde para o Brusque e soma sexta derrota seguida fora de casa na Série B

Cruzmaltino teve gol anulado de Alex Teixeira no segundo tempo, no Augusto Bauer

O estádio não era o mesmo, mas o fator visitante derrubou novamente o Vasco. A equipe carioca viajou até Santa Catarina, no Estádio Augusto Bauer, e volta ao Rio de Janeiro com outra derrota fora de casa, por 1 a 0 – desta vez a sexta seguida, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gabriel Taliari construiu o resultado positivo dos sulistas, que deixa os comandados do auxiliar Emílio Faro ainda na quarta posição, com 45 pontos. A distância ao quinto lugar e, consequentemente, para fora do G-4, pode cair para apenas um ponto, em caso de vitória do Londrina.

O primeiro tempo foi equilibrado na parte inicial, mesmo com um domínio maior do time catarinense nas principais ações ofensivas da partida. Até que, aos 20 minutos, Alex Ruan chegou na linha de fundo pela faixa esquerda, entrou na área e tocou para trás. Fernandinho recebeu, ajeitou e bateu no braço de Quintero. O juiz não marcou nada no campo, mas com a ajuda do VAR, assinalou pênalti a favor dos mandantes. Na cobrança, Gabriel Taliari chapou rasteio no meio, Thiago Rodrigues pegou e o próprio camisa 97 balançou a rede no rebote.

A partir daí, o Brusque, que já demonstrava leve superioridade no confronto, passou a ter controle ainda maior e acuou o Vasco, abatido e sem conseguir penetrar na zaga adversária – durante toda a etapa, houve somente uma finalização dos cariocas à meta de Belliato. O Quadricolor, por sua vez, levou perigo com chutes de longe de Álvaro, Alex Ruan e Alex Sandro. Em dois deles, o goleiro do Gigante da Colina esticou-se para espalmar e evitar o segundo.

Na volta do intervalo, os catarinenses, logo de cara, desperdiçaram incrível oportunidade, aos 2, quando Fernandino saiu cara a cara com Thiago Rodrigues e mandou por cima do travessão, sem nenhuma pontaria. Na base da vontade, porém, sem tanta organização, o Cruzmaltino chegou ao empate, com Alex Teixeira. Aos 9, Matheus progrediu pelo lado direito, cortou para dentro e, de canhota, alçou a bola na área. Éverton Alemão e Ianson se atrapalharam e a sobra ficou limpa para o atacante, que arrematou firme. No entanto, depois de algum tempo, o árbitro invalidou o lance por toque de mão do número 7.

No mais, mesmo com as várias substituições realizadas pelo auxiliar Emílio Faro, mudando até o esquema e a formação tática da equipe, inclusive, o Vasco não viu sua produtividade no ataque melhorar. Enquanto isso, o Quadricolor, em situação difícil na tabela da Série B, em 14° lugar, perto do Z-4, se segurava atrás e apostava nos contragolpes em velocidade. Com muita pressão, aos 42, Alex Teixeira teve outro gol anulado, novamente de Alex Teixeira, à frente da zaga no momento em que recebeu o passe de cabeça de Anderson Conceição após cruzamento de Palacios. Fim de papo em Santa Catarina e mais uma derrota seguida fora de casa – a sexta – do Gigante da Colina.