Deu zebra! Fluminense perde para o Athletico-PR reserva e pode sair do G-4 do Brasileiro ao fim da rodada

Tricolor vê Pablo dar a vitória ao Furacão e tem chances de ser ultrapassado por Corinthians e Internacional na tabela

Derrota na Arena da Baixada e sem a vice-liderança. É assim que se caberia a resumir como terminou a noite deste sábado (3), pelo ponto de vista do Fluminense. O time das Laranjeiras perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, em Curitiba, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não consegue mais alcançar a segunda colocação da tabela, pertencente ao rival Flamengo. O atacante Pablo balançou a rede. O grupo do técnico Fernando Diniz ocupa o terceiro lugar, com 42 pontos, e Corinthians e Internacional, ambos com a mesma pontuação, têm chances de passar posições na classificação.