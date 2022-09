Pedro iguala marcas de Pelé, Zico e Gabigol na história da Libertadores

Os três gols sobre o Vélez Sarsfield, na noite desta quarta-feira, colocaram Pedro numa prateleira histórica na Libertadores. Marcas expressivas de Zico, maior ídolo do Flamengo, e Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos, foram igualadas pelo atacante. De quebra, o encaminhamento da vaga na final da edição de 2022 da competição.

Pelé era o único brasileiro a ter feito o popular ‘hat-trick’ na fase da competição. O feito foi realizado na semifinal de 1963, diante do Botafogo, em pleno do Maracanã. O ano consolidou o Santos como bicampeão continental. O colombiano Alberto Usuriaga, pelo Atlético Nacional-COL, em 1989, e o chileno Ivo Basay, pelo Colo-Colo, em 1997, também obtiveram a marca.

Já os recordes do Flamengo ainda podem ser batidos. Zico, em 1981, e Gabigol, em 2021, balançaram as redes adversárias em onze ocasiões dentro da Libertadores. Este recorde tem chances de ser superado por Pedro, que tem até dois jogos pela frente na competição – a volta diante do Vélez Sarsfield e a final, caso a classificação seja confirmada.

Pedro e os demais jogadores do elenco do Flamengo folgaram nesta quinta e se reapresentam na sexta-feira. Dorival Junior vai definir a melhor estratégia para os jogos contra o Ceará, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e o reencontro com o Vélez, na quarta, pela Libertadores. Na competição continental, Gabigol e Thiago Maia estão pendurados com dois cartões amarelos e David Luiz e Léo pereira cumprem suspensão automática.