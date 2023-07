Vasco desperdiça chances no segundo tempo e é derrotado pelo Cruzeiro

Gigante da Colina chega a oitava derrota nos últimos nove jogos

O Vasco perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, neste sábado (08), em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a oitava derrota do Gigante Colina nos últimos nove jogos na competição. Com o resultado, a equipe segue na 18º colocação com nove pontos. Os mineiros subiram para a oitava posição com 21 pontos. O gol da partida foi marcado por Felipe Machado.

O Jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções e tecnicamente fraco. A melhor oportunidade do Vasco foi aos 4′, quando Gabriel Pec recebeu lançamento e saiu cara a cara com Rafael Cabral, mas chutou para fora. Depois desse lance, o Gigante da Colina não conseguiu chegar com perigo ao ataque por conta dos inúmeros erros de passe.