Allan e Luiz Araújo são registrados no BID e podem estrear pelo Flamengo

Reforços contratados no meio da temporada, o meia Allan e o atacante Luiz Araújo tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF, nesta terça-feira, e estão aptos a entrar em campo pelo Flamengo.

A utilização dos jogadores contra o Athletico na Copa do Brasil depende do técnico Jorge Sampaoli. O atacante é quem mais tem chances, já que realiza atividades no Ninho do Urubu desde a semana passada e vinha atuando com regularidade no Atlanta United, seu antigo clube.