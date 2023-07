Confiança anuncia contratação do atacante Ricardo Bueno

Na última sexta-feira (07), o Confiança anunciou a contratação do atacante Ricardo Bueno como novo reforço do Dragão para a temporada. O atleta de 35 anos estava no Avaí e no ano passado disputou o Brasileirão pelo Juventude na Série A.

Com contrato definitivo até o final da Série C, Ricardo começa os trabalhos no Sabino Ribeiro neste sábado (08).

O atacante já passou por clubes como Operário-PR, Ceará, CSA, São Bento, Santa Cruz, Oeste, Joinville, Atlético-GO, Palmeiras e Atlético-MG

Por redação Portal A8SE