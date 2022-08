Valéria Almeida revida corte de Patrícia Poeta no ‘Encontro’

Apresentadora do Bem Estar foi a mais nova vítima de Patrícia

Patrícia Poeta voltou a ser criticada nas redes sociais após dar um corte ao vivo na jornalista Valéria Almeida, apresentadora do Bem Estar. O momento constrangedor foi procedido por um erro técnico.

Acontece que o teleprompter, aparelho que mostra o texto para os apresentadores, teve um problema e Patrícia tentou emendar a situação, mas se enrolou toda.

“Bom, Valéria, mais alguma coisa…”, começa a apresentadora, enquanto a jornalista tentava retomar a situação. “A gente tá aqui com uma mãe, né?”.

Neste momento, Patrícia volta a interromper a colega e dispara: “É, a Nanda Costa! Valéria, obrigada pela sua informação, vamos chegar aqui pertinho da Nanda, super mãe…”, dando as costas para Valéria que insistiu.

“Você tá amamentando ainda?”. Conformada, Patrícia até muda de posição, já que estava bloqueando a entrevistada na frente da câmera.

Pelas redes sociais, Patrícia levou uma enxurrada de críticas: “Quando as pessoas falam que a Patrícia Poeta corta e interrompe as pessoas não é hate ou cancelamento, é real. Abaixo esse constrangimento quentinho que acabou de passar no programa. Eu fiquei sem graça na hora”. Confira: