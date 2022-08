Filha de Silvio Santos confirma negociação entre Eliana e a Globo

Eliana pode sim deixar o SBT para assinar com a TV Globo. A informação já tem sido divulgada, quase que diariamente, pelo jornalista Alessandro Lo Bianco, do “A Tarde É Sua”, e confirmada, nesta terça-feira (16), por Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos.

Daniela acabou revelando a negociação ao comentar, nas redes sociais, a contratação de Lívia Andrade pela líder de audiência. Eita… um dia a Record quis ser a Globo, agora a Globo que ser o SBT… Vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maísa, Larissa Manoela. Até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT a TV mais querida do Brasil!!!”, escreveu Daniela.

Apesar da confirmação, o SBT negou as informações. “Ao contrário do que vem sendo noticiado sobre Eliana durante esta semana, esclarecemos que a apresentadora não recebeu convites ou teve qualquer contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do programa ‘Eliana’, no SBT”, disseram.

Vale lembrar que Eliana também negou as informações por meio de sua assessoria. Acontece que a TV Globo quer a apresentadora para comandar o “Encontro” no lugar de Patrícia Poeta, que tem recebido diversas críticas do público.