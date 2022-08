DENNIS alcança 100 milhões de streams no Spotify com ‘Deixa de Onda’

DENNIS, maior produtor de funk do mundo, é o hitmaker de milhões! O artista alcançou mais uma marca surpreendente no Spotify, principal plataforma musical de streaming. O megahit “Deixa de Onda (Porra Nenhuma)” ultrapassou 100 milhões de execuções desde seu lançamento!

Lançado em janeiro de 2021, “Deixa de Onda” conta com as participações de Ludmilla e Xamã. A faixa foi composta por DENNIS, Gabriel Cantini e Gabriel De Angelo, e tem a produção inconfundível do DJ que conquistou o Brasil!

Com refrão envolvente, “Deixa de Onda” ocupou as principais paradas musicais de streaming logo nas primeiras semanas após o lançamento. Em apenas um mês, já havia atingido 30 milhões de execuções no Spotify. A música ainda se tornou presença constante nas playlists e nos programas de TV, incluindo as festas do BBB 21.

“Deixa de Onda” se une a faixas como “Agora É Tudo Meu”, “Só Você” e “Te Prometo” no rol de músicas de DENNIS com mais de 100 milhões de streams no Spotify. Recentemente, o produtor atingiu este número com o EP “O (Im)possível – Parte 1”, com participações de Gusttavo Lima, Luan Santana, Luiza & Maurílio e Os Barões da Pisadinha, entre outros artistas. O sucesso do álbum nas plataformas de áudio rendeu ao músico o certificado de ouro!

Os números de DENNIS mostram uma grande repercussão de seu trabalho e a expectativa do público. No YouTube, são mais de 4,2 milhões de inscritos e 1,29 bilhão de visualizações. Dennis também é sucesso no Instagram (mais de 4,3 milhões de seguidores), Facebook (2,5 mi), Twitter (625 mil), Spotify (4 milhões de ouvintes mensais), Deezer (1,25 mi de fãs) e TikTok (1,3 mi). Para DENNIS, nada é impossível!