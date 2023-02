Vai Turismo: Senac vai capacitar mão de obra em Tobias Barreto para fortalecer Rota de Compras

Na sexta-feira, 10, no encerramento das visitas técnicas da comitiva do Vai Turismo, programa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), coordenado em Sergipe pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, o grupo esteve em Tobias Barreto.

O município, juntamente com Itabaianinha, integra a Rota de Compras do programa, que no Estado contempla ainda a Rota Religiosa, formada por Laranjeiras e São Cristóvão. A proposta é fortalecer a cadeia turística dos quatro municípios, capacitando mão de obra de diversas áreas ligadas ao turismo.

O grupo, formado por representantes da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), das prefeituras dos municípios que integram o projeto, da Fecomércio, Sesc e Senac/SE, foi recepcionado na sede da administração municipal de Tobias Barreto. A visita contou com a presença do presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, dos diretores regionais do Senac/SE, Marcos Sales e Sesc/SE, Aparecida Farias; o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves e a executiva de vendas, Leide Oliveira; o coordenador do Instituto Fecomércio, Lucas Uriel e Altair Santo, técnico do eixo de moda do Senac/SE.

O primeiro local a ser visitado foi a casa onde nasceu Tobias Barreto, que hoje retrata em suas paredes a história do ilustre sergipano, cujo nome é um dos 43 brasileiros citados no livro ‘Os heróis da Pátria’. A comitiva seguiu visitando o Mercado de Bordados Jovita Góis, uma fábrica de confecções de produtos de cama, mesa e banho, seguindo pelo mercado Airton de Andrade, a máquina de costura, monumento que simboliza a cidade como capital dos bordados.

O roteiro de visita, elaborado pelo secretário da Cultura da cidade, Josenilson Bispo do Santos, contemplou ainda o Complexo Empresarial Integrado Governador Marcelo Déda.

“Este é um equipamento que temos o propósito de colocar para funcionar o mais breve possível, pois sabemos da importância para a capacitação de mão de obra para atuar nas indústrias têxteis da cidade. Conseguimos ativar parte das oficinas e no ano passado capacitamos 500 pessoas, em diversas áreas. Queremos que funcione com 100 % da capacidade que possui”, informou Josenilson.

O grupo conheceu ainda a Sala do Silo, a primeira do Nordeste, um local de meditação, baseado na mensagem do guia espiritual argentino Silo, que defende o fim da violência interna e do mundo através da fé e da meditação interna de cada indivíduo.

“Desde que implantei nessa região, o Recanto da Serra, que digo que Tobias Barreto tem riqueza cultural e potencial turístico. Temos a sala do Silo, ao lado já foi lançada a pedra fundamental do Memorial de Epifânio Dória, um ilustre tobiense e abrigamos a história dos tropeiros e parte do cangaço, numa casa construída pelo meu avô em 1932. Tobias Barreto estava na rota dos tropeiros, assim como Itabaianinha, São Cristóvão e Salgado”, disse o empreendedor Pedro Menezes, complementando que dentro do complexo existem chalés e diversas opções de lazer, que vão desde trilhas, banho de bica e gastronomia local.

O prefeito da cidade, Adilson de Jesus Santos, se juntou ao grupo e destacou o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Sistema Fecomércio.

“Quero agradecer ao presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, ao Sesc e Senac, por esta visão em ajudar a desenvolver o turismo no Estado, por meio do programa ‘Vai Turismo’. E dizer que pode contar com a nossa administração nessa parceria, pois acreditamos que renderá bons frutos para Tobias Barreto, que tem cultura, tradição, a exemplo da feira da coruja, do bordado Richelieu, das belezas naturais e muito mais a ser explorado”.

Marcos Andrade destacou o quanto está satisfeito com o engajamento para que o programa seja colocado em prática em Sergipe.

“As visitas técnicas representam a segunda etapa do programa que foi concluída com sucesso. Na terceira fase, cada município, através das secretarias de Turismo, fornecerá relatório para identificar as falhas, as fraquezas e sugerir o que pode ser feito. Os pontos positivos e negativos das visitas serão analisados por técnicos, para elaboração de um plano de ação para o turismo de cada cidade. O Senac vai estar presente para qualificar e capacitar a mão de obra em todos os municípios envolvidos”, afirmou.

De imediato, o diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, garantiu que atenderá a solicitação feita para que o Senac oferte o curso de Guia de Turismo na unidade de Tobias Barreto.

“Foi solicitado e o presidente já determinou que viabilizasse o mais breve possível esse curso na cidade. Esta é apenas uma das capacitações que o Senac oferecerá nos quatro municípios que integram o ‘Vai Turismo’, voltadas para preparar os moradores de cada localidade, para atender bem o turista”, destacou, complementando que Tobias Barreto, além do setor têxtil, tem outros equipamentos turísticos bastante interessantes. “O Recanto da Serra tem muitos atrativos naturais, tem a Sala do Silo, a tradição do Richelieu, a Lagoa do Pau e outros atrativos”.

Os integrantes do grupo visitaram ainda o Espaço Casa Richelieu. A partir do relato da artesã Josivânia Menezes de Melo Santos, conheceram um pouco da história da renda, sua origem, como chegou ao Brasil e que hoje faz parte da cultura do município de Tobias Barreto e é patrimônio imaterial do estado de Sergipe. A visita foi encerrada com o pôr do sol, na Lago do Pau.

Uma reunião de com todos os participantes da equipe, bem como os prefeitos dos quatro municípios, foi agendada pelo presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, para terça-feira, 14, às 14h.

Senac/SE