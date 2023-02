Sistema Fecomércio visita Cedro para firmar parceria com a prefeitura

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, acompanhado dos diretores regionais do Senac, Marcos Sales e do Sesc, Aparecida Farias, esteve em visita institucional ao município de Cedro de São João, na quarta-feira, 8. Recebida pela prefeita Layana Costa e equipe técnica, a comitiva conheceu o artesanato local e dialogou sobre a viabilidade de oferta de cursos profissionalizantes no município, por meio da Unidade Móvel (UM) do Senac.

O gerente da UM, Edson Araújo, apresentou o portfólio de cursos ofertados pelo Senac, para análise da administração municipal.

“Estamos à disposição da prefeita Layana Costa, para esclarecer dúvidas sobre os cursos do Senac e horários. A partir do catálogo, a gestora poderá selecionar as capacitações que atendam às necessidades do município, visando profissionalizar os moradores, dando oportunidade de atuação no mercado de trabalho local”.

O chefe de gabinete da Prefeitura de Cedro, Neudo Alves, destacou a importância da parceria com o Sistema S para os cedrenses.

“Através dos cursos, profissionalizaremos os moradores para o mercado de trabalho. Através do conhecimento, aprimoramos e damos a oportunidade de os munícipes terem uma renda melhor. Tenho certeza de que essa parceria com a Fecomércio, o Sesc e o Senac, trará também desenvolvimento para o comércio de Cedro”.

Para a diretora Regional do Sesc, Aparecida Farias, a interiorização das ações do Sistema S visa elevar a qualidade de vida dos moradores de cada município.

“Essa parceria será muito proveitosa. Com o Sesc e Senac trabalhando juntos, levando para cada cidade sergipana o que têm a oferecer para melhorar a vida dos cidadãos, com certeza fortalecemos a atuação do Sistema Fecomércio, que se preocupa em realizar tudo com muita excelência, tanto na profissionalização como no social. E a Prefeitura de Cedro tem essa visão de fazer uma gestão eficiente, cuidando do povo, através da educação e formação profissional. Com certeza, levaremos melhorias significativas para o município”.

Na visão do presidente da Fecomércio/Sesc/Senac, há uma preocupação das lideranças locais em fazer a diferença na vida da população de Cedro.

“A prefeita Layana demonstrou interesse em profissionalizar, qualificar a população de Cedro, e o Sistema Fecomércio chega para fazer a diferença. Quando profissionalizamos, a tendência é fixar o cidadão no município, para que ele trabalhe onde reside e não se aventure em cidades maiores, e sobreviva de subempregos. A interiorização das ações do sistema é uma pretensão nossa, para levar o que o Senac e Sesc têm a oferecer para a população de todos os municípios sergipanos, elevando a qualidade de vida”.

Marcos Sales reforçou que é preciso mudar a cultura que existe hoje, das cidades menores do Estado oferecerem só o ensino básico.

“Salvo algumas poucas exceções, a maioria dos municípios sergipanos não oferece uma qualificação profissional. E isso faz com que os moradores se mudem para centros maiores, em busca de oportunidades de trabalho. A ideia é mudar esse cenário, desenvolvendo ações nos municípios, capacitando os moradores na sua cidade, para que permaneçam nela e façam com que a renda circule e fortaleça o comércio local. Isso eleva a qualidade de vida e traz dignidade para a população do interior”.

Senac SE